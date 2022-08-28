Tur otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 46 yaralı (2) - Son Dakika
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Tur otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 46 yaralı (2)

28.08.2022 10:10
Tur otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 46 yaralı (2)

Kütahya Tavşanlı'dan Bursa Mudanya'ya yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Kütahya Tavşanlı'dan Bursa Mudanya'ya yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa- Ankara yolu Domaniç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 1 kişinin hayatı kaybettiği belirlenirken, 45 yaralı ise ambulanslarla İnegöl ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var Domaniç-İnegöl Karayolunda otobüs kazası: 1 ölü, 28 yaralı Domaniç-İnegöl Karayolunda otobüs kazası: 1 ölü, 28 yaralı
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Domaniç, Kütahya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 46 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 46 yaralı (2) - Son Dakika
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