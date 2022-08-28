Kaza, sabah saatlerinde Bursa- Ankara yolu Domaniç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 1 kişinin hayatı kaybettiği belirlenirken, 45 yaralı ise ambulanslarla İnegöl ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Domaniç, Kütahya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tur otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 46 yaralı (2) - Son Dakika

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