Kütahyalı gurbetçilerden birlik ve beraberlik gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahyalı gurbetçilerden birlik ve beraberlik gecesi - Son Dakika

Kütahyalı gurbetçilerden birlik ve beraberlik gecesi

6 saat önce

Almanya'da yaşayan Kütahyalı gurbetçiler, sık sık bir araya gelerek etkinlikler düzenliyor.

Kütahyalı gurbetçilerden birlik ve beraberlik gecesi, System.String[]

Almanya'da yaşayan Kütahyalı gurbetçiler, sık sık bir araya gelerek etkinlikler düzenliyor.


Emet ilçesi Günlüce köyünden, Almanya'ya yıllar önce çalışmaya giden gurbetçiler, Gelsenkirchen şehrinde Ali Küreşci'nin Oto Tamirhanesi'nde bir araya geldi.


Yaklaşık 60 kişinin katıldığı birlik ve beraberliği sağlamak adına düzenlenen organizasyonda gurbetçiler özlem giderdi. Türkiye'den turist olarak geçtiğimiz günlerde giden Hüseyin Küreşci ve Mustafa Güngör de organizasyonda bulundu.


Gecede, Domaniçli saz ve söz ustası Erdal Karaarslan'ın yöresel türküleri ile oyunlar oynanarak bir dahaki toplantıda biraraya gelmek üzere vedalaştılar. - KÜTAHYA

Gelsenkirchen, Almanya, Günlüce, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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