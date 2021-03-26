KÜTAV'da yeni yönetim belirlendi - Son Dakika

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfının (KÜTAV) Olağan Genel Kurul Toplantısı, Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Vali Ali Çelik'in başkanlık yaptığı KÜTAV Genel Kurulunda yönetim kurulu ile denetim kurulu üyeleri seçildi. Yönetim Kurulu Başkanlığını Vali Ali Çelik'in yaptığı KÜTAV'ın yönetimi; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, KÜTSO Meclis Başkanı Nafi Güral, DPÜ Emekli Yüksek Okul Müdürü, Tarihçi Adil Özkan, Kütahya Bilim, Sanat, Kültür ve Tanıtım Federasyonu Başkanı Kerim Vural ile Gazetemiz sahibi Semra Sarıışık Tozaraydın'dan oluştu.

Denetim Kurulu'na ise Ahmet Bitirim, Salih Erdoğmuş ile Hasan Öncel seçildi. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal'ın da KÜTAV'a üye olarak kabul edildiği kurul; yoklama, açılış ve saygı duruşu ile başladı.

Daha sonra Başkanlık Divanı oluşumu, 2020 yılı faaliyet raporu ve bilançonun okunması, müzakeresi ve ibrası, denetleme kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası, 2021 yılı tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve oylanması yapıldı.

Genel Kurul daha sonra yönetim kurulunun seçimi, denetleme kurulunun seçimi, boşalan ve yeni üye kayıtlarının görüşülmesi, dilek ve temenniler ile sona erdi. - KÜTAHYA