Kutulardan şarj aletinin çıkarılması Apple ve Samsung'un başına bela oldu!

Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte kutulardan şarj adaptörü ve EarPods kulaklığını çıkardı. Bunun nedenini plastik kullanımını azaltmak olarak açıklayan şirket, ilk etapta bazı kesimler tarafından ciddi tepki görse de sonrasında sektörde bir akımın başlamasına neden oldu. Apple'ın en büyük rakiplerinden Samsung da bu akıma ayak uydurarak kutu içeriğini değiştirdi.

Ancak yaşanan son gelişmelere göre kutulardan şarj aletinin çıkarılması tüketici yasalarını ihlal ediyor. Bu nedenle Apple ve Samsung gibi şirketler, belirli aralıklarla dünyanın dört bir yanında soruşturma ve para cezalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun yeni bir örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı. Brezilya, iki şirkete milyonlarca dolarlık para cezası verdi.

Apple ve Samsung'a şarj adaptörü cezası

Apple ve Samsung, kutulardan şarj adaptörünü çıkararak tüketici yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeni para cezalarıyla karşı şarkıya. Geçtiğimiz ay bir iPhone kullanıcısı, değişiklik nedeniyle mağdur olduğunu ileri sürerek Apple'a dava açtı. Kullanıcı, Brezilya Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada haklı bulundu ve 1.081 dolar tazminat kazandı.

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Apple ve Samsung'un bu gibi birçok davası söz konusu. Hatta son olarak Brezilya'da Procon adlı tüketici koruma ajansı, iki şirkete yüklü bir para cezası verdi. Cezanın tutarı 5,2 milyon dolar olarak açıklandı, fakat şirket başı mı yoksa toplu mu olduğu belirtilmedi.

Bu akıma ayak uyduran şirketlerin savunması, kutulardan şarj adaptörünün çıkarılmasıyla nakliye sürecinde yerden tasarruf sağlanarak yıllık karbon emisyonunun 2 milyon metrik ton azaltıldığı yönünde. Bunun yanı sıra nakliye maliyetlerinin de büyük ölçüde düşürüldüğü ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kutulardan şarj aletinin çıkarılması hakkındaki görüşlerinizi nedir? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.