Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

İşçiler ve aileleri, 14 gün boyunca burada karantinada tutulacak.

Burada, "Ölürüm Türkiye " şarkısı eşliğinde Türk bayrakları ile karşılanan vatandaşlar, kontrollerin ardından yurda yerleştirilmeye başlandı.

Kuveyt'te işçi olarak çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 248 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakta Kayseri'ye getirildi.

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