Kuveyt ve Yemenlilerden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki - Son Dakika

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin dün Batı Şeria'da görevi sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesine Kuveyt ve Yemen'de sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve gazeteciler tarafından tepki gösterildi.

Kuveyt'te 30 dernek, Ebu Akile'nin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini kınadı.

Avukatlar Derneği ve Öğretmenler Derneği gibi 30 STK'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, Filistinlilerle dayanışma mesajı verilirken, sivillerin hedef alınması ve korkutulması da kınandı.

Filistinli kadın gazeteci Ebu Akile'nin, görevi sırasında İsrail askerlerince vurularak öldürülmesine tepki gösterilen açıklamada, dünyaya "işlenen suçun faillerinin yargılanması için acil ve ciddi bir şekilde harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Ebu Akile'nin öldürülmesi Yemen'de de protesto edildi

Öte yandan, Yemen'in Taiz kentinde onlarca gazeteci ve aktivist Ebu Akile'nin öldürülmesine tepki gösterdi.

Kentin güneybatısındaki Cemal Caddesi'nde toplanan eylemciler, Filistin bayrakları, Ebu Akile'nin fotoğrafları ve "Gerçekler öldürülemez" yazılı dövizler taşıdı.

Yemenli gazeteciler Marib ve Dali kentlerinde de benzer şekilde gösteriler düzenledi.

Göstericiler, Ebu Akile'nin öldürülmesini ve meslektaşlarının hedef alınmasını kınadı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.