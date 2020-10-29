Kuyucak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Kuyucak'ta da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Burhan Algül, İl Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve personelleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un, bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Kurt tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler Cumhuriyet şiirleri okudu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Türk Bayrağı ile donatılan resmi araçlar İnönü Caddesi boyunca araç kortejini gerçekleştirdi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Cumhuriyet, Atatürk önderliğinde milletimizin azim ve kararıyla kurulmuş varlığımızın ve bağımsızlığımızın en büyük teminatıdır. Cumhuriyetimizin ilanının 97. Yılını kutlamanın onur ve kıvancını yaşıyoruz. Cumhuriyeti bize miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. - AYDIN