Kuyumcukent'te altın hırsızlığı - Son Dakika
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Kuyumcukent'te altın hırsızlığı

07.10.2022 13:33
Kuyumcukent'te altın hırsızlığı

İstanbul Kuyumcukent'te çalıştığı atölyeden 2.5 kilogram altın çalan çırak, Silivri'de yakalandı.

İstanbul Kuyumcukent'te çalıştığı atölyeden 2.5 kilogram altın çalan çırak, Silivri'de yakalandı. Çırağın kucağında altınlarla kaçma anı ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te atölyesi olan Ömer H., atölye çalışanı Ahmet Ö.'ye farklı bir atölyeye götürmesi için 2.5 kilogram altın verdi. Ancak daha sonra çırağa ulaşamayan Ömer H., polis merkezine giderek Ahmet Ö'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Silivri'de günübirlik bir apartta olduğu tespit edildi. Silivri İlçe Jandarma komutanlığı ile koordineli olarak bahse konu aparta düzenlenen operasyonla Ahmet Ö. yakalandı. Yapılan aramada 1 kilo 155 gram altın ile 6 bin 600 TL para ele geçirildi. 1 adet suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, 6 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.

Çırağın kucağında altınlarla kaçma anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kuyumcukent, İstanbul, Silivri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcukent'te altın hırsızlığı - Son Dakika

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