Son Dakika Haberleri: Kuyumcuya Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

Kuyumcuya Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Manisa'da, çarşaf giyen kadın kılığına giren silahlı iki erkek şüphelinin kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Manisa'da, çarşaf giyen kadın kılığına giren silahlı iki erkek şüphelinin kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda, 8 Ocak'ta meydana gelen soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, dükkanın önüne gelen çarşaflı iki kişinin dışarıda bir süre keşif yaptıktan sonra dükkana girdiği, yüzükleri inceleyen şüphelilerin daha sonra yanlarında gizledikleri tabanca ve tüfeği çıkarıp kuyumcu Alaattin Yavuz'u darbetmeleri görülüyor.

Soyguncuların müdahalesiyle yere düşen Yavuz'un, masanın altından aldığı sopayla soygunculara karşı koyduğu görülen kayıtlarda ayrıca şüphelileri kaçtığı ve çevredeki esnafın da peşlerinden koştuğu yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:16 Kaynak: AA

Manisa, Güncel
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