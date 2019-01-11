Kuyumcuya Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
Manisa'da, çarşaf giyen kadın kılığına giren silahlı iki erkek şüphelinin kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Manisa
'da, çarşaf giyen kadın kılığına giren silahlı iki erkek şüphelinin kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre
ilçesi 50. Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda, 8 Ocak'ta meydana gelen soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde, dükkanın önüne gelen çarşaflı iki kişinin dışarıda bir süre keşif yaptıktan sonra dükkana girdiği, yüzükleri inceleyen şüphelilerin daha sonra yanlarında gizledikleri tabanca ve tüfeği çıkarıp kuyumcu Alaattin Yavuz
'u darbetmeleri görülüyor.
Soyguncuların müdahalesiyle yere düşen Yavuz'un, masanın altından aldığı sopayla soygunculara karşı koyduğu görülen kayıtlarda ayrıca şüphelileri kaçtığı ve çevredeki esnafın da peşlerinden koştuğu yer alıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:16 Kaynak: AA
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
Yaşlı Adamı "Birlikte Olalım" Diyerek Kandırıp 500 Lirasını Çaldılar
Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı