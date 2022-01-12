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'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti - Son Dakika

'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti

12.01.2022 19:53
'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 16 yıl önce, kaybolmalarının ardından 44 gün sonra cesedi bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayetinin görüldüğü davanın bugünkü duruşmasında, sanıklar Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar'ın tutukluluklarının devamına karar verildi.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 16 yıl önce, kaybolmalarının ardından 44 gün sonra cesedi bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayetinin görüldüğü davanın bugünkü duruşmasında, sanıklar Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar'ın tutukluluklarının devamına karar verildi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için 23 Mart'a ertelenirken, müşteki avukatı İbrahim Erenci, "21 Mart'ta 16 yılı dolduruyoruz. Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti" dedi.

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın, 44 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, 'kasten öldürme, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklu sanıklar Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz yargılanan Y.E. ile A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 23 Mart'a ertelendi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, mahkeme çıkışında duruşmayla ilgili açıklama yaptı. Davanın eksik hususlarının tamamlanması için talepte bulunduklarını söyleyen Erenci, "Tutuklu sanıklar Seyhan ve Ayhan'ın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz olan sanıklar Y.E. ve A.Ç.'nin bu aşamada tutuklanma talebinin reddine şeklinde karar verildi. Duruşma 23 Mart günü saat 14.30'a ertelendi. Savcılık da yaptığı hukuki değerlendirmede tutuksuz sanıkların tutuklanması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Mahkeme dosyayı tebliğ ederse, mütalaa vermeye hazır olduklarını söyledi. Ancak eksik hususlar vardı. Biz bu eksik hususların da, yani dosyanın da gelecekte istinaftan ya da Yargıtay'dan bozularak dönmesini önlemek adına eksik hususların tamamlanmasını istemiştik. Bu taleplerimiz kabul edildi. Özellikle dinlenmeyen bir tanık vardı. Şu anda İstanbul metrosunda görev yaptığı söyleniyor. Bu şahsa ulaşılamadığından sarfınazar edilmesi hususunda görüş bildirdi savcılık. Ama biz buna katılmadık. Bu şahsı bir şekilde devlet bulmalı, yani sonuçta bulunamayacak, kaçak, firari biri değil. 'Bulunsun, bunun da gerekirse talimatla veya SEGBİS ile ifadesi alınsın' dedik. Duruşma 23 Mart'a ertelendi" dedi.'MESLEK HAYATIMIN YARISINDAN FAZLASI BU DAVAYI TAKİP ETMEKLE GEÇTİ'

Üzücü olayın 16'ncı yılının dolmak üzere olduğunu ifade eden avukat İbrahim Erenci, "Biz, 21 Mart'ta 16 yılı dolduruyoruz. 16 yıl, dolu dolu 16 yıl. Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti. En doğru kararın verileceğini inanıyorum. Verilen karar ne olursa olsun biz saygılıyız. Eldeki mevcut delil durumu gözetilerek zaten 2 tane tutuklama kararı verdi mahkeme. Mütalaa ve hükümle beraber daha rahat konuşacağımızı tahmin ediyorum. Ben bir hukukçu olarak, bir hukuk adamı olarak hiçbir suçun cezasız kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim gibi düşünüyordur insanlar da ama bunun için çaba harcamak gerekir" diye konuştu.


'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti
'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti
'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti
'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti
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Balıkesir, 21 Mart, 23 Mart, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kuzenler' davasının avukatı: Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti - Son Dakika
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