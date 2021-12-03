Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç bu yıl 1255 kişinin canını aldı - Son Dakika

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya yapılan düzensiz göç, bu yıl 1255 göçmenin hayatına mal oldu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından, 2021 yılı içinde aralık ayına kadar Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 1255'inin yolculuk esnasında bulundukları teknenin batmasıyla boğularak ya da su ve gıda eksikliğinden kaynaklanan sebeplerle öldüğü bildirildi.

IOM'nin 2014 yılından bu yana "Kayıp Göçmenler" adıyla tuttuğu düzensiz göçmenlerin ölümleriyle ilgili kayıtlarda, Kuzey Afrika-İspanya güzergahında en yüksek ölüm sayısının bu yıl tespit edildiği görüldü.

Daha iyi bir yaşam umuduyla İspanya'ya gelmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin 937'sinin Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken öldükleri kaydedildi.

Kanarya Adaları güzergahında ölen düzensiz göçmenlerin sayısının 2019'a göre yüzde 363, 2020'ye göre ise yüzde 7 daha fazla olması dikkati çekti.

Denizde hayatlarını kaybeden düzensiz göçmenlerden 99'unun çocuk, 248'inin kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu rakamların asgari olduğunu, sadece cesetlerine ulaşılabilen düzensiz göçmenlerin kayıt altına alındığını, batan tekne veya botlarda denizde kaybolanlara dair hiçbir belgenin bulunmadığı vurgulandı.

İspanya'nın güney sahillerine bu yıl 20 bin 148'i Kanarya Adaları'na olmak üzere 36 bin 662 düzensiz göçmen geldi.