Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı öngörülüyor.
Fırtınanın perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kuzey Ege için fırtına uyarısı - Son Dakika