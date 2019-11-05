Kuzey İrlanda polisi, adaylara yönelik tehditler konusunda uyardı

Ayrılıkçılar ile İngiltere yanlıları arasında gerginliklerin devam ettiği Kuzey İrlanda'da Polis Şefi Simon Byrne, seçim kampanyaları sırasında adaylara yönelik tehditlere müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Byrne, yaptığı açıklamada, "Kuzey İrlanda çapında herhangi bir aday korkutulduğu veya tehdit edildiğine yönelik delillerle gelirse bunu soruştururuz." dedi.

Adayların tehdit edilmesine müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Byrne, seçim kampanyası süresince görev yapacak kıdemli bir polis atadıklarını belirterek, böylece seçim nedeniyle ayrılıkçılar veya birlik yanlılarından gelebilecek tehditler ve toplumsal gerginliklere müdahalenin daha kolay olacağını ifade etti.

Olaylara duyarlı olduklarını vurgulayan Byrne, "Ancak çağrım sakin olunması ve seçim sürecine saygı duyulmasıdır." dedi.

Birlik yanlısı silahlı grupların seçimleri etkilemeye çalıştığına yönelik ellerinde istihbarat olmadığını kaydeden Byrne, "Açıkçası silahlı grupların faaliyetleri, polislik görevinin zorluklarının bir parçası." ifadesini kullandı.

Polis şefinin açıklamaları, Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) oylarını bölmekle suçlanan Ulster Birlik Partisi'ne yönelik (UUP) telefonla yapılan tehditlerin ardından geldi.

Dün ayrıca, merkezi Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bulunan Bağımsız Raporlama Komisyonu (IRC) raporunda, bölgedeki silahlı grupların varlığının "açık bir gerçek olmayı sürdürdüğü" belirtildi.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

Bölgedeki yeni olaylar

Bölgede 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile 3 bin 500 kişinin ölümüne neden olan çatışma dönemi sona ermişti ancak çatışan örgütlerin üyelerince zaman içinde yeni silahlı gruplar kurulmuştu.

Bölgede ocakta Ian Ogle adlı bir işçi, İngiltere'ye sadakati savunan Ulster Savunma Birliği (UDA) örgütü, nisanda da gazeteci Lyra McKee, Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü tarafından öldürülmüştü.

Ayrıca ocakta Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki mahkeme binası önünde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, olayı Yeni IRA üstlenmişti.

Brexit sorunu artırdı

Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği (AB) üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında sınır oluşturulması tartışmaları, Brexit sürecinde en zorlu konuyu oluşturmuştu.

Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı son anlaşmada Kuzey İrlanda'nın belirli bir süre AB ile Gümrük Birliği'nde kalması öngörülmüştü.

Kuzey İrlanda, 2016 referandumunda AB'de kalma yönünde oy kullanırken, Brexit sürecinin bölgedeki düşmanlıkları tetikleyebileceği belirtilmişti.