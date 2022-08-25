KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TSE heyetini kabul etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TSE heyetini kabul etti

25.08.2022 10:02
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TSE heyetini kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mahmut Sami Şahin başkanlığındaki Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yönetimini kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mahmut Sami Şahin başkanlığındaki Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakaladığı standartlar çerçevesinde Türk ekonomisinin rekabet ortamında geldiği düzeyin gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırabilmesinde yakalanan standartların büyük önem taşıdığını belirten Tatar, TSE'nin ilkeler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla kurumların yakaladığı standartların ve sergilenen kararlılığın önemine işaret etti.

Tatar, KKTC'nin kendi ölçeğinde evrensel standartları yakalayabilmesi için çeşitli çalışmalar içerisinde olunduğunu kaydederek "Sizlerin (TSE) buradaki varlığı ve yol göstericiliği bizler için son derece önemlidir." dedi.

Gelişimin ve yeni uygulamalarla verimliliği artırmanın önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kaliteyi yükselterek uluslararası ölçekte çeşitli alanlarda rekabeti sürdürmek gerektiğini belirtti.

Tatar, iletişim dünyasında yakın ülkelerle rekabet edebilir standartlara ulaşmanın ve refahı artırmanın önemini vurgulayarak özverili çalışmalarla ülke ekonomisinin altyapısını ve verimliliğini yükseltmek gerektiğini sözlerine ekledi.

TSE başkanlığına seçilen Mahmut Sami Şahin de ilk resmi ziyaretlerini Tatar'a gerçekleştirdiklerini ifade ederek TSE'nin uluslararası alanda ve KKTC'deki temsilciliğinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Tatar'ı bilgilendirdi.

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Kaynak: AA

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

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