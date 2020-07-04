Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi planlamıyor - Son Dakika

Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi planlamıyor

Kuzey Koreli yetkili, ABD ile nükleer görüşmeleri devam ettirme planlarının olmadığını belirtti.

Kuzey Koreli yetkili, ABD ile nükleer görüşmeleri devam ettirme planlarının olmadığını belirtti.

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Yonhap ajansındaki habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Çoe son-hui, yaptığı açıklamada ABD'nin Pyongyang yönetimine yönelik "düşmanca" politikaları bırakmadığı sürece, bu ülke ile nükleer müzakereleri sürdürme planlarının bulunmadığını ifade etti.

Çoe, "Önceki zirvede yapılmış olan anlaşmaları hiçe sayarak Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikaları sürdüren ABD ile görüşmek veya anlaşma yapmak mümkün mü?" ifadesini kullandı.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, perşembe günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın seçimlerden önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ekim ayında sürpriz bir zirve gerçekleştirebileceğini öne sürmüştü.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi planlamıyor - Son Dakika Dünya

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