Düşman kardeşler gerildi! Kim füzeleri peş peşe ateşledi

10.12.2025 09:36
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine yaklaşık 10 topçu roketi fırlattığını bildirdi. Öte yandan, 240 milimetrelik çoklu roketatar sistemlerinin menzilinde başkent Seul ve çevresinin de bulunması güvenlik endişelerine neden oldu.

Kuzey Kore'den Güney Kore ile yaşanan askeri gerilimi artıracak bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın çok sayıda topçu atışı yaptığı belirtilerek, "Ordumuz dün yerel saatle 15.00 sıralarında Sarı Deniz'in kuzeyine doğru yaklaşık 10 topçu roketi fırlatıldığını tespit etmiştir" denildi.

Fırlatmaya ilişkin detaylı analizlerin sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Ordumuz, Güney Kore ve ABD'nin güçlü ortak savunma duruşu çerçevesinde Kuzey Kore'nin eylemlerini yakından izlemekte ve her türlü provokasyona ezici bir şekilde yanıt verebilecek askeri yetenekleri ve savunma pozisyonunu korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

ROKETATARIN MENZİLİ BAŞKENT

Kuzey Kore'nin son adımının genellikle aralık ayında yaptığı düzenli kış tatbikatlarının bir parçası olabileceği belirtilirken, fırlatmada kullanıldığı değerlendirilen 240 milimetrelik çoklu roketatar sistemlerinin menzilinde başkent Seul ve çevresinin de bulunması güvenlik endişelerine neden oldu.

GEÇEN AYDAN BU YANA BİR İLK

Kuzey Kore, son olarak geçen ay ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back'in Silahtan Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde topçu roketleri ateşlemişti. Pyongyang, ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Gyeongju şehrinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında topçu roketleri fırlatmıştı.

Kaynak: İHA

