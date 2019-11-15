Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den Biden'a "kuduz köpek" benzetmesi
Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Biden'a 'kuduz köpek' benzetmesi - Son Dakika

Kuzey Kore'den Biden'a "kuduz köpek" benzetmesi

6 saat önce

Kuzey Kore, ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden için eleştirilerini sürdürerek, "sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek" benzetmesi yaptı.

Kuzey Kore'den Biden'a

Kuzey Kore, ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden için eleştirilerini sürdürerek, "sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek" benzetmesi yaptı.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, ülke yönetimine iftira atması nedeniyle eski Başkan Yardımcısı Biden'ın "sopayla ölene kadar dövülmesi gereken kuduz bir köpek" olduğu ifadesi yer aldı.

Haberde, Biden'ın "bunama" belirtileri gösterdiği yorumunda bulunuldu.

Kuzey Kore, mayıs ayında liderleri Kim Jong Un'a eleştirilerde bulunan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a "düşük zekalı bir aptal" ifadeleriyle karşılık vermişti.

Kuzey Kore'den Güney'e ültimatom

Bu arada, Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore, Kumgang Dağı bölgesindeki tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması için Güney'e ültimatom verdi.

Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, Güney Kore'nin bu tesisleri yıkmaması halinde, Pyongyang yönetiminin yıkacağı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kumgang Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması talimatını vermiş, Güney Kore kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını ve Kuzey'in konuyla ilgili muhtemel görüşme tekliflerini de kabul edeceklerini bildirmişti.


Tatil beldesinde Güney Koreli bir turistin vurulmasının ardından Seul yönetimi, 2008'de bölgeye yapılan turları iptal etmişti. Kumgang Dağı turları, iki taraf arasındaki iş birliğinin önemli bir sembolü olarak görülüyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Joe Biden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Kore'den, Trump'ın eski yardımcısı Joe Biden'e ağır sözler: Sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek
Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:47:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den Biden'a "kuduz köpek" benzetmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]