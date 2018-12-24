Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore Deniz Yoluyla Gizlice Ham Petrol Alımına Devam Ediyor

Kuzey Kore Deniz Yoluyla Gizlice Ham Petrol Alımına Devam Ediyor

38 dakika önce

Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler’in uyguladığı yaptırımlara rağmen deniz yoluyla ham petrol alımına devam ettiği öne sürüldü. ABD’nin gizli askeri raporuna göre, Kuzey Kore Birleşmiş Milletler’in uyguladığı yaptırımlara rağmen deniz yoluyla ham petrol alımına devam ediyor. Amerikan NBC televizyonunun ABD ordusundan ‘çok gizli’ rapor olarak aktardığı habere göre, Kuzey Kore, ABD öncülüğündeki BM yaptırımlarını delerek deniz […]The post Kuzey Kore deniz yoluyla gizlice ham petrol alımına devam ediyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Kuzey Kore Deniz Yoluyla Gizlice Ham Petrol Alımına Devam Ediyor, System.String[]
Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler'in uyguladığı yaptırımlara rağmen deniz yoluyla ham petrol alımına devam ettiği öne sürüldü.

ABD'nin gizli askeri raporuna göre, Kuzey Kore Birleşmiş Milletler'in uyguladığı yaptırımlara rağmen deniz yoluyla ham petrol alımına devam ediyor. Amerikan NBC televizyonunun ABD ordusundan 'çok gizli' rapor olarak aktardığı habere göre, Kuzey Kore, ABD öncülüğündeki BM yaptırımlarını delerek deniz yoluyla ham petrol ithalatını sürdürüyor.

Haberde, söz konusu rapordan ABD hükümetinin de haberdar olduğu ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin açıklama yapmayı reddettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2017 Aralık'tan itibaren Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze çalışmalarını durdurmaması nedeniyle petrol satışına yaptırım uygulama kararı almıştı.

Adı açıklanmayan yetkiliye göre, Kuzey Koreliler denizde bulunan koalisyon savaş gemileri tarafından tanınmamak için daha küçük deniz taşıtları kullanma yoluna gidiyor. BM'in oluşturduğu ABD liderliğindeki koalisyon, Kuzey Kore'nin varlığını Doğu Çin denizinden uzaklaştırarak kuzey ve güney tarafına kaydırmaya çalışıyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:18 

Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Sektörel
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