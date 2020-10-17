Kuzey Makedonya'dan NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne ilk askeri birlik gönderildi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'dan NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne ilk askeri birlik gönderildi

17.10.2020 16:31
Kuzey Makedonya'dan NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne ilk askeri birlik gönderildi, System.String[]

Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetlerine mensup 44 asker, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nde (KFOR) görev almak üzere Kosova'ya gönderildi.

Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetlerine mensup 44 asker, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nde (KFOR) görev almak üzere Kosova'ya gönderildi.

Bünyesinde Türk Temsil Heyeti Başkanlığının da görev yaptığı KFOR'da görev yapacak askerler için başkent Üsküp'teki İlinden Kışlası'nda düzenlenen uğurlama törenine, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Başbakan Zoran Zaev ve Savunma Bakanı Radmila Şekerinska katıldı.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, Kuzey Makedonyalı askerlerin ülkenin 27 Mart 2020'de NATO üyesi olmadan önce de katıldıkları misyonlarda en karmaşık taleplere bile yanıt verebileceğini ve tüm görevleri gerçekleştirebileceğini gösterdiğini söyledi.

21 yıl önce başlayan KFOR'un Kosova vatandaşlarına barış ve güvenlik, tüm bölge için de istikrar sağladığının altını çizen Pendarovski, "44 askerle Kosova'daki varlığımız, Afganistan, Lübnan ve Bosna Hersek'teki birliklerimize kıyasen en kalabalık katılımımız olacak. Bu da söz konusu misyona ne kadar önem verdiğimizin bir kanıtıdır." dedi.

Pendarovski, devletin ve halkın geleceği için net siyasi irade ve stratejik vizyonla Kuzey Makedonya'nın, dönüşüm için dış yardıma ihtiyacı olan bir devletten bölge istikrarı için faktör ve dünya tarihinin en güçlü siyasi-askeri ittifakının saygın müttefiki olan bir devlete doğru adım atabileceğine dair örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Başbakan Zaev de Batı Balkanların izole bir ada değil, Batı Avrupa ve Transatlantik değerlere ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu belirterek, "Kuzey Makedonya, bölgesel faaliyet ve girişimlerin yapılandırılmasıyla bölgesel siyasi ve savunma iş birliği ve diyalogunun güçlü destekçisi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Şekerinska ise ülkesinin ilk kez bir misyona NATO üyesi olarak katıldığına işaret ederek, "Kuzey Makedonya Balkanlar'da barış, güvenlik ve istikrar anlamına gelen bir ülke olarak NATO'daki yerini aldı." şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetlerinden katılımların 2021 yılı boyunca da artarak devam edeceğini söyleyen Şekerinska, KFOR'daki asker sayılarını öncelikle 60'a, gelecek yaza kadar da yaklaşık 180'e çıkarmayı beklediklerini belirtti.

Söz konusu birlik, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) gönderdiği ilk birlik olma özelliğini taşıyor.

Barış Gücü, Makedonya, Kosova, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'dan NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne ilk askeri birlik gönderildi - Son Dakika

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