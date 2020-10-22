Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kablo yüklü kamyonete çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kablo yüklü kamyonete çarptı: 5 yaralı

22.10.2020 00:57
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kablo yüklü kamyonete çarptı: 5 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, tünel içerisinde çalışma yapan taşeron işçilerin bulunduğu kamyona çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, tünel içerisinde çalışma yapan taşeron işçilerin bulunduğu kamyona çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi ile yolda çalışma yapan 1 işçi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu T2 Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 SP 0924 plakalı Renault marka otomobil, yol çalışması nedeni ile trafik akışının tek şeritten sağlandığı tünel içerisinde çalışma yapan taşeron firma işçilerini taşıyan Alperen Yılmaz yönetimindeki 33 DFF 01 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen otomobil yol kenarındaki yangın kutusuna çarparak durdu. Kamyonetin kasasında bulunan makaronlar ise yola saçıldı. Yola düşerek hızla yuvarlanan bir makaron, yolda çalışan Harun Ak isimli vatandaşa çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Alperen Yılmaz, aynı araçta bulunan Birol Güçlü, yola düşen makaronun çarptığı Harun Ak ile otomobilde bulunan sürücü Tuğba Ö. ve yanındaki Nuri K. yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Otomobil, İşçiler, Kocaeli, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kablo yüklü kamyonete çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti Gerçek Rapunzel Almanya'da bulundu: 16 yaşından beri saçını uzatıyor Yolun karşısına geçmek isteyen genç, çok sayıda aracın çarpması sonucu tanınmayacak hale geldi Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım         
00:12
KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı         
23:33
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
13 yaşındaki kıza aşk mektubu yazan 61 yaşındaki sapık tutuklandı 13 yaşındaki kıza aşk mektubu yazan 61 yaşındaki sapık tutuklandı         
23:11
Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil         
22:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen doktor hayatını kaybetti Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen doktor hayatını kaybetti         
20:16
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na saç baş yolduran tartışma! Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na saç baş yolduran tartışma! Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 01:15:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kablo yüklü kamyonete çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei