Son Dakika Haberleri: Kuzeybatı Çin'de İki Güneş Enerjisi Santrali Faaliyete Geçirildi

Kuzeybatı Çin'de İki Güneş Enerjisi Santrali Faaliyete Geçirildi

1 saat önce

Kuzeybatı Çin'in Qinghai eyaletinde, toplam 1 GW (Gigawatt)'lık üretim kapasitesine sahip iki güneş enerjisi üssü, 29 Aralık Cumartesi günü faaliyete geçirildi ve şebekeye bağlandı.

Kuzeybatı Çin'de İki Güneş Enerjisi Santrali Faaliyete Geçirildi, System.String[]

Moğolistan-Tibet Özerk Haixi Vilayeti Delingha ve Golmud kentlerindeki Ulusal Enerji Dairesi tarafından direkt olarak yönetilen iki üssün her biri 500 MW (Megawatt)'lık üretim kapasitesine sahip.

Golmud santrali kendi elektriğini kilowatt/saat başına 0,316 yuan (5 ABD senti) karşılığında satıyor. Bu fiyat, kömür enerjisi ile üretim yapan tesislerin standart fiyatı olan 0,325 yuandan daha düşük.

Güneş enerjisine ilişkin bu gelişme, bu tür enerjinin rekabet gücü açısından ülke çapında umut veren bir ilk.

Vilayetin gelişme ve reform komisyonu başkan yardımcısı Chen Yuan, iki üssün her yıl 1,5 milyar kilowattsaat enerji üretebileceğini ve böylece 478.000 ton standart kömürden tasarruf sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Chen'e göre bu, yıllık 6.494 ton toz azalmasını sağlayacak ve karbon dioksit ve sülfür dioksit emisyonunu ortadan kaldıracaktır.

Sera gazı emisyonunun azaltmak ve hava kirliliğiyle başa çıkmak için Çin, gittikçe daha çok yenilenebilir enerji kullanma çabası gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:29 Kaynak: Bültenler

Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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