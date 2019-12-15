Kuzeyboru sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, PTT'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Kuzeyboru, ligin 10'uncu haftasında sahasında PTT ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Gizem Tuğrul, Duygu Üçdağ, Gizem Saka, Merve Çepni, Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-11 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyununu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-15 alıp, skoru 2-0 yaptı ve üstünlüğünü korudu. Son setide 25-17 kazanan Kuzeyboru maçı 3-0 kazanarak ligde 1'inci sıraya yerleşti.