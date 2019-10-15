KYK öğrencileri Mehmetçiğe destek için ışıklarla "Barış Pınarı" yazdı

VAN - Van Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe "Barış Pınarı" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerler için "Barış Pınarı" ışık koreografisi düzenlendi. Bu koreografiyi hazırlayan öğrenciler amaçlarının Mehmetçiğe destek amaçlı olduğunu belirtti.