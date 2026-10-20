Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası - Son Dakika
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Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası

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Kylie Jenner’ın Victoria’s Secret defilesinde giydiği fantezi sütyenini, Türk bir iş insanının eşine hediye etmek için satın aldığı öne sürüldü. Satış bedelinin 20 milyon dolar olduğu iddia edilirken, marka tarafından doğrulanmayan bu haberin ardından fiyat bilgisi de tartışma konusu oldu. Yabancı basın, tasarımın toplam değerini 50 milyon dolar olarak duyurdu.

Victoria’s Secret’ın 2026 defilesinde Kylie Jenner’ın taşıdığı fantezi sütyeniyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türk bir iş insanının, mücevher niteliğindeki tasarımı eşine hediye etmek üzere satın aldığı öne sürüldü.

Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası

SÜTYENİN DEĞERİ 50 MİLYON DOLAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Victoria’s Secret defilesinde tanıtılan tasarımın toplam değeri yabancı basında 50 milyon dolar olarak yer aldı. Jacob & Co. imzalı sütyende 4 bin 410 doğal elmas ve 75,54 karatlık sarı merkez elmas bulunuyor. Merkez taşın değerinin 22 milyon dolar olduğu bildirildi.

Kylie JennerTürk İşMagazinHediyeSon Dakika

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SON DAKİKA: Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık sütyenini Türk iş insanı eşine aldı iddiası - Son Dakika
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