KYMCO Doğan Trend Otomotiv'le Türkiye'de

Doğan Trend Otomotiv, motosiklet dünyasının scooter sınıfındaki en büyük isimlerinden KYMCO'nun Türkiye'deki yeni yetkili distribütörü oldu.

KYMCO açıklamasına göre, yıllık 1 milyon adedin üzerindeki üretimiyle küresel oyuncular arasında yer alan ve kendi kategorisinde Avrupa pazarında 3'üncü sırada bulunan KYMCO'nun, onbinlerce kullanıcısı olduğu Türkiye pazarındaki yaygın hizmet ağı da Doğan Trend Otomotiv ile daha da güçlenecek.

Modern teknoloji ve stil sahibi motorlarıyla üretimine hızla devam eden KYMCO, ayrıca elektrikli modellerini de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. KYMCO Türkiye'de; Agility 125i +16, Agility 125i Carry, People S 125i, People S 150i, Xtown 250i ve Downtown 350i TCS modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor.

KYMCO, tüm dünyadaki kullanıcıların kalbini kazanacak kişisel araçlar yaratmak hedefiyle 1964 yılında Tayvan'da kuruldu. KYMCO, ilk olarak Japon devi Honda'nın motosikletlerinin üretimiyle scooter üretimine başladı. Zaman içerisinde kullanıcılarına günlük yaşamda en iyi sürüş deneyimini sunmak için daima kendini geliştirmeye devam etti.

1992 yılında Honda'dan bağımsız olarak geliştirdiği kendi markası altında pazarlanan ürünleri satışa sunmaya başlayan KYMCO, 2003'de küresel pazarlara odaklanarak büyümesini hızlandırdı. 2014 yılında 50. yılını kutlayan marka, son yarım asırda 100 ülkede 10 milyondan fazla üretim yaparak büyük bir başarı ortaya koydu. Teknolojik yatırımlarına aralıksız devam eden marka aynı zamanda önemli, premium motosiklet markalarına motor ve komponent sağlıyor.

Türk motosiklet severler ise KYMCO'yu yakından tanıyorlar. Önceki yıllarda oldukça başarılı bir satış performansı sergileyen markanın yaygın bir satış ve servis ağı bulunuyor. Yeni dönemde, Doğan Trend Otomotiv Ticaret ve Teknoloji AŞ tarafından temsil edilecek olan markanın önceliği yeni modelleri getirmek olduğu kadar mevcut müşterilerin daha iyi bir hizmet alması olacak.

Türkiye pazarına sunduğu ürünler arasında günlük kullanımlarından teslimat sccoterlarına, keyifli şehir turlarından uzun yolculuklara kadar birçok modeli bulunuyor.

Bu yeni güç birliği neticesinde 2021 yılında sunulacak olan modeller arasında, kalabalık kentlerde ve kırsal alanlarda kolay manevra kabiliyeti ve çevikliğiyle eğlenceli sürüşler sunan Agility 125i +16, çok yönlü taşıma çözümlerine ihtiyaç duyanlar için üstün özelliklere sahip teslimat scooterı Agility 125i Carry, tasarımı, konforu ve yakıt tüketimiyle scooter dünyasında fark yaratan People S 125i ve People S 150i, Sport Touring scooterlara yeni standartlar getiren Xtown 250i ve kısa ya da uzun mesafe yolculuklarda sürücüsüne dinamizm katan Downtown 350i TCS yer alıyor.

"Türkiye'mize tüm Avrupa'yı hedefleyen üretim tesisini kazandırmayı umuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Holding Otomotiv Grubu şirketleri ve Doğan Trend Üst Yöneticisi (CEO) Kağan Dağtekin, otomotiv işlerini büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladıkları, kısaca "4x4" adını verdikleri stratejik planlarını hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Dağtekin, "Mutluyuz, çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. KYMCO ile önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Kısa vadede motosiklet iş hacmimizi yeni markamızla beraber en az ikiye katlamayı uzun vadede ise Türkiye'mize tüm Avrupa'yı hedefleyen üretim tesisini kazandırmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KYMCO Türkiye için merkezi yapılanma çalışmalarına hızla başladıklarını belirten Dağtekin, ilk olarak Avrupa'da başarılarıyla öne çıkan scooter modellerini ve ardından elektrikli modelleri de ürün gamına ekleyeceklerini kaydetti.