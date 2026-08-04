La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, Şampiyonlar Ligi ve çok daha fazlası TV+’ta Sporda yeni sezon TV+’tan izlenecek - Son Dakika
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La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, Şampiyonlar Ligi ve çok daha fazlası TV+’ta Sporda yeni sezon TV+’tan izlenecek

La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, Şampiyonlar Ligi ve çok daha fazlası TV+’ta Sporda yeni sezon TV+’tan izlenecek
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Sporda yeni sezon heyecanı TV+’ ta yaşanıyor. Spor tutkunları TV+ ekranlarından; S Sport ile La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, UFC ve MotoGP, tabii Spor ile seçili Şampiyonlar Ligi ve FA Cup karşılaşmaları, Eurosport ile de tenis ve bisiklet yayınları gibi dünyanın önde gelen spor müsabakalarını takip edebiliyor.

Platformun ‘Geri Al-İzle’ özelliği sayesinde canlı yayınlar 7 güne kadar geriye alınabiliyor. Ayrıca ‘Kaydet-İzle’ özelliği ile de izleyiciler canlı yayınları önceden kaydederek diledikleri zaman ve diledikleri yerden yeniden izleyebiliyor.

Sporseverler için yeni sezon, izlenecek maç kadar “hangi maç nerede?” sorusuyla da başlıyor. TV+, bu sezonda yine farklı spor dallarında oynanan birçok heyecanlı organizasyonu aynı çatı altında topluyor ve izleyicileri ile buluşturuyor.

2026-2027 sezonunda hangi karşılaşmalar, TV+’ta hangi kanaldan izlenebiliyor?

S Sport ve S Sport 2: La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, UFC ve MotoGP

tabii Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve FA Cup kapsamındaki seçili yayınlar

Eurosport: Tenis, bisiklet ve farklı olimpik spor organizasyonları

‘Geri Al-İzle’ ile TV+’ta hiçbir maç kaçmıyor

TV+'ın sunduğu ‘Geri Al-İzle’ özelliği sayesinde canlı yayınlar 7 güne kadar yeniden izlenebiliyor. Bu sayede izleyiciler en güzel golleri, en heyecanlı sayıları ve en prestijli turnuvaları kaçırmıyor.

Ayrıca platformun bir diğer özelliği olan ‘Kaydet-İzle’ fonksiyonu sayesinde de maçlar önceden kayda alınabiliyor. İndirilen içerikler ise daha sonra internet bağlantısı olmadan da izlenebiliyor.

La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, Şampiyonlar Ligi ve çok daha fazlası TV+’ta Sporda yeni sezon TV+’tan izlenecek

Sporda da ‘TV+ Sana Yeter’

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe yeni sezon yayın akışını şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’de izleyiciler ilgi duydukları spor dallarını çok yakından ve coşkuyla takip ediyor. Bize de bu heyecanı izleyicilere doya doya yaşatmak düşüyor. Futbolseverler La Liga ve Serie A’nın tüm maçlarını TV+’ta S Sport kanalları üzerinden izleyebiliyor. Avrupa’daki Şampiyonlar Ligi’nde yarışan birçok büyük takımın maçlarını da yine TV+’tan tabii Spor ile takip edebiliyorlar. Basketbol kataloğumuzda milli gururumuz Alperen Şengün ve Adem Bona’nın da mücadele ettiği NBA maçları ve EuroLeague karşılaşmaları var. Eurosport ile tenis ve bisiklet branşlarında milyonları ekran başına toplayan turnuvalar TV+’lıları bekliyor. İçeriklerimiz bunlarla sınırlı değil. MotoGP yarışları da kataloğa eklendi, motosiklet yarışlarındaki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu’nu da izleme olanağı sunuyoruz. Kısacası kullanıcılarımıza ‘Sporda da TV+ Sana Yeter’ diyoruz.”

150’den fazla canlı kanal

TV+ içerikleri televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden izlenebiliyor. Spor yayınlarının yanı sıra, 150'den fazla canlı kanal, dizi, film ve belgesel de platformda yer alıyor.  

TRT Tabii, Eurosport, Turkcell, S Sport, La Liga, Tenis, Spor, UFC, NBA, Son Dakika

Son Dakika Turkcell La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, Şampiyonlar Ligi ve çok daha fazlası TV+’ta Sporda yeni sezon TV+’tan izlenecek - Son Dakika

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