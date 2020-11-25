Ladik'te sürücülere kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünce sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler, AA muhabirine, 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında araçlara kış lastiği takma zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Gerek şehirlerarası yollarda gerekse il sınırlarında, merkez ve civar mahalleler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlara, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri ile kamyonet minibüs ve A türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillere uygulama gereği kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Güler, "Ladik ilçemizde coğrafi konumu dolayısıyla kış mevsimi genelde sert geçer. Kış lastiği takma zorunluluğu vardır. Kış takmadan yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara Karayolları Trafik Kanunu gereğince 776 lira para cezası uygulanacaktır." dedi.

Güler, sürücülerin cezai duruma düşmemeleri için araçlarına kış lastiği takılması konusunda dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.