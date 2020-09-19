Lapseki'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Programa katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz , Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz, gaziler, STK'lar ve vatandaşlar yer aldı. Ayrıca Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde davetlilere ikram verildi. - ÇANAKKALE

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