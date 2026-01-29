Las Vegas'ta Uçak Tekerleği Kalkışta Düştü - Son Dakika
Las Vegas'ta Uçak Tekerleği Kalkışta Düştü

29.01.2026 15:08
British Airways'e ait uçak, iniş takımı tekerleğiyle kalkışta sorun yaşadı, güvenli iniş yaptı.

ABD'nin Las Vegas şehrindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının iniş takımı tekerleği kalkış sırasında düştü.

ABD'nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde bulunan Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda pazartesi günü yerel saatle 20.45 sıralarında British Airways'e ait yolcu uçağının sağ arka ana iniş takımı tekerleği kalkış sırasında düştü. Airbus A350-1000 uçağı yaşanan arızaya rağmen uçuşunu gerçekleştirirken, güvenli bir şekilde Londra'daki Heathrow Havalimanı'na iniş yaptı.

British Airways'den yapılan açıklamada, "Güvenlik ve emniyet yaptığımız her şeyin temelidir ve yetkililerin soruşturmalarına destek veriyoruz" denildi.

İniş takımından kıvılcımlar çıkmaya başladı

Uçuş takip platformu Flightradar24'ün açıklamasına göre, uçak pistten havalandıktan yaklaşık 40 saniye sonra sağ ana iniş ta ımından kıvılcımlar çıkmaya başladı. Uçak yükselmeye devam ederken iniş takımlarını topladı. Ancak Airbus'tan bir ekipman parçası koparak yere düştü. Harry Reid Uluslararası Havalimanı yetkilileri, tekerleğin olayın ardından pistten alındığını bildirdi. Ekipmanın kimseye zarar vermediğini aktaran yetkililer, "Herhangi hasar yok" açıklaması yaptı.

Federal Havacılık İdaresi, olaya ilişkin soruşturma başlattı. - LAS VEGAS

Kaynak: İHA

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
