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Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı - Son Dakika

Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı

02.12.2021 10:23

Kadıköy'de meydana gelen kazada, lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kiralık otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Saat 04: 15 sıralarında Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantısında Cem Yücel yönetimindeki 34 EOA 904 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı. Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yücel'in cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Medeniyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı. Otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü.

ARAÇ, KİRALAMA FİRMASINA AİT

Otomobilin, mobil uygulama üzerinden dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi. Araçtan yola sızan yağ ve yakıt, yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından trafik tekrar eski seyrine döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Lastiği patlayan kiralık araçlara bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü
Lastiği patlayan kiralık araçlara bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü
Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı

Otomobil, Tragger, Kadıköy, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı - Son Dakika
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