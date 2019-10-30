Son Dakika Haberleri: Lastik-İş Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında olay yerinde keşif yapılacak
Son Dakika 3. Sayfa Lastik-İş Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında olay yerinde keşif yapılacak

Lastik-İş Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında olay yerinde keşif yapılacak

31 dakika önce

Lastik-İş Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında olay yerinde keşif yapılacakSAKARYA - Sakarya'da Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ile ilgili açılan davada mahkeme heyeti, sanık S.U.'ların katılımıyla olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Lastik-İş Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında olay yerinde keşif yapılacak

SAKARYA - Sakarya'da Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ile ilgili açılan davada mahkeme heyeti, sanık S.U.'ların katılımıyla olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından vurarak, yanında bulunan sendika Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da yaraladı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı S.U. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdullah Karacan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın davası Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Gerçekleşen davaya sanık S.U., SEGBİS yöntemiyle davaya katıldı. Avukat ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, kamera kayıtlarının iyileştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığından raporun beklenmesine ve sanık S.U'ların katılımıyla olay yerinde keşif yapılması için davayı ileri ki bir tarihe erteledi.

Lastik-İş Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında olay yerinde keşif yapılacak

Abdullah Karacan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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