Lastikçilerde 'zorunlu' yoğunluk - Son Dakika

Lastikçilerde 'zorunlu' yoğunluk

01.12.2020 11:38
Lastikçilerde 'zorunlu' yoğunluk, System.String[]

Ülke genelinde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle oto lastikçi esnafında bugün yoğunluk yaşanıyor.

Ülke genelinde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle oto lastikçi esnafında bugün yoğunluk yaşanıyor.

Erzincan'da Sanayi Sitesi'ndeki lastikçiler, araçlarının lastiklerini değiştirmek için gelenlerle doldu. Yaşanan yoğunluk oto lastikçilerinin yüzünü güldürdü. Erzincan'da uzun yıllardır oto lastik satışı işletmeciliği yapan Recep Özdemir, 1 Aralık itibariyle mecburi hale gelen kışlık lastik takma zorunluğu nedeniyle son bir kaç haftadır işlerinde yoğunluk yaşadıklarını ve günde 40'dan fazla aracın lastiğini değiştirdiklerini belirtti.

Özdemir, "İşlerin en yoğun zamanını geçiriyoruz. 1- 2 haftadır yoğunluğumuz başladı. Hava sıcaklığının düştüğü zamanlarda kış lastiği takılmak zorunda. Kış lastikleri eksi 20 dereceye kadar sıcak kalır ve kaymayı engeller. Biz buna 'emniyet lastiği' diyoruz. Vatandaşlar yasak veya cezalar dışında, kendi can güvenliği için kış lastiğine biran önce geçsinler. 4 lastiğin değişimi 60 TL." dedi.

Aracının lastiklerini değiştirmeye gelen Vedat Tanyeli ise, "Erzincan merkezde kar çok olmuyor ama civarında tamamen kara kış hüküm sürüyor. Arabamı aldığımdan beri yazın yaz lastiği, kışın ise kış lastiği takıyorum. Yasal zorunluluk olduğu için değil, kış mevsimi geldiği için lastiklerimi değiştiriyorum. Ayrıca konulan bu yasal zorunluluğunda doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Tüm sürücülerimizin kışlık lastik takması onların faydasına olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Lastikçilerde 'zorunlu' yoğunluk
Lastikçilerde 'zorunlu' yoğunluk

Recep Özdemir, Sanayi Sitesi, Erzincan, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lastikçilerde 'zorunlu' yoğunluk - Son Dakika


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