Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

03.05.2021 11:31
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1202, Meksika'da 65, Arjantin'de 156, Kolombiya'da 485, Peru'da 337, Şili'de 104, Paraguay'da 96 ve Uruguay'da 55 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1202 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 407 bin 639'a, 28 bin 935 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 754 bin 910'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 923 bin 367 vaka ve 97 bin 58 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 278 bin 718 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti, 1093 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 217 bin 233'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 348 bin 873'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 69 bin 529'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 156 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 64 bin 252'ye, 11 bin 394 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 5 bin 259'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 676 bin 197 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 485 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 74 bin 700'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 909 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 893 bin 655'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 700 bin 594'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 337 kişi yaşamını yitirdi ve 1685 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 810 bin 998'e, virüse bağlı can kaybı 62 bin 126'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 754 bin 905'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 104 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 561'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 122 artışla 1 milyon 210 bin 920'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 143 bin 565'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, 1520 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 282 bin 543'e, can kaybı 6 bin 572'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 233 bin 453'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 55 artarak 2 bin 724'e, vaka sayısı 1588 artışla 202 bin 492'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 173 bin 769 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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