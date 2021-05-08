Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

08.05.2021 09:19
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 165, Meksika'da 484, Arjantin'de 611, Kolombiya'da 453, Peru'da 296, Şili'de 109, Ekvador'da 43, Paraguay'da 91, Honduras'ta 83 ve Uruguay'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 165 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 419 bin 114'e, 78 bin 886 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 82 bin 449'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 984 bin 182 vaka ve 99 bin 989 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 13 milyon 640 bin 478 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 484 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 43 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 218 bin 657'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 361 bin 874'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 881 bin 818'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 611 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 66 bin 872'ye, 22 bin 552 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 118 bin 134'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 777 bin 902 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 453 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 76 bin 867'ye çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 525 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 968 bin 626'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 788 bin 751'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 296 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 206 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 839 bin 465'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 63 bin 519'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 786 bin 855'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 109 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 4'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 574 artışla 1 milyon 235 bin 778'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 170 bin 437'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 43 artarak 19 bin 61'e, vaka sayısı da 1561 artışla 396 bin 888'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 329 bin 582 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 693 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 294 bin 233'e, can kaybı sayısı 6 bin 974'e, sağlığına kavuşanların sayısı 242 bin 915'e çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 83 kişi hayatını kaybetti ve 735 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 218 bin 330'a, can kaybı 5 bin 585'e, sağlığına kavuşanların sayısı 81 bin 160'a çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 60 artarak 3 bin 32'ye, vaka sayısı 2 bin 701 artışla 216 bin 146'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 187 bin 153 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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