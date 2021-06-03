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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

03.06.2021 07:28
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 507, Arjantin'de 587, Kolombiya'da 523, Peru'da 252, Şili'de 41, Ekvador'da 61, Bolivya'da 93, Paraguay'da 103, Honduras'ta 24, Uruguay'da 52 ve Kosta Rika'da 24 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 507 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 467 bin 706'ya, 95 bin 601 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 720 bin 81'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 314 bin 631 vaka ve 112 bin 927 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 168 bin 330 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 269 yeni vaka tespit edildi. Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 228 bin 146'ya, toplam vaka sayısı 2 milyon 423 bin 928'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 928 bin 467'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 79 bin 320'ye, 35 bin 17 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 156'ya çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 409 bin 316 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 511 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 89 bin 808'e çıktı. Son 24 saatte 27 bin vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 459 bin 422'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 218 bin 620'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 252 kişi yaşamını yitirdi ve 1903 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 965 bin 432'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 184 bin 942'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 918 bin 756'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 29 bin 385'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 631 artışla 1 milyon 394 bin 973'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 321 bin 600'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 61 artarak 20 bin 681'e, vaka sayısı da 1175 artışla 428 bin 865'e yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen 375 bin 151 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 310 yeni vaka görüldü. Ülkede vaka sayısı 378 bin 28'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 732'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 299 bin 462'ye çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 196 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 361 bin 440'a, can kaybı sayısı 9 bin 396'ya sağlığına kavuşanların sayısı 297 bin 292'ye çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti ve 608 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 239 bin 428'e, can kaybı sayısı 6 bin 403'e, sağlığına kavuşanların sayısı 85 bin 784'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52 artarak 4 bin 394'e, vaka sayısı 3 bin 534 artışla 301 bin 524'e yükseldi. Virüs tespit edilen 259 bin 959 kişi iyileşti.

Kosta Rika

Kosta Rika basınında çıkan habere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 24 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 98 yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 319 artarak 323 bin 598'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 245 bin 708 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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