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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

06.12.2021 07:58
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 615 bin 636'ya yükseldi, 4 bin 844 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 143 bin 91'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 362 bin 553 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi, 970 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 295 bin 202, vaka sayısı 3 milyon 901 bin 263, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 257 bin 676 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 780'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 77 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 81 bin 64'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 921 bin 311'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 646'ya, 1294 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 340 bin 676'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 201 bin 840'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 501'e çıktı.

Vaka sayısı 1947 artışla 1 milyon 772 bin 547, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 717 bin 409 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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