'Lavanta Kokulu Köy'de pandemi sakinliği - Son Dakika

'Lavanta Kokulu Köy'de pandemi sakinliği

Van Gölü'nde çıkarılan ceset sayısı 23'ü buldu Türkiye'nin 'Lavanta kokulu köyü' olarak bilinen Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak'ta mor turizm pandemiden dolayı geçen yıllara göre sakin başladı.

Van Gölü'nde çıkarılan ceset sayısı 23'ü buldu

Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı

ISPARTA - Türkiye'nin 'Lavanta kokulu köyü' olarak bilinen Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak'ta mor turizm pandemiden dolayı geçen yıllara göre sakin başladı. Lavanta bahçelerini ziyaret edenler, mor güzelliği fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyorlar.

Türkiye'nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta, son yıllarda 'mor şölen' olarak adlandırılan lavanta bahçeleriyle de öne çıkıyor. Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yaklaşık 4 bin dönüm arazide üretilen lavanta bahçeleri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Türkiye'nin birçok noktasından gelen ziyaretçiler, mor güzellikler içerisinde fotoğraflar çekerek, anı ölümsüzleştiriyor. Ayrıca evlenecek olan çiftler de doğal stüdyo olarak lavanta bahçelerini tercih ediyor.

Mor turizm sakin başladı

Geçen yıl yaklaşık bir milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuyucak köyünde bu sene pandemi sürecinden dolayı lavanta turizmi sakin başladı. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan mor şölen kapsamında köye gelen ziyaretçi sayısında düşüş yaşanıyor. Tüm Kovid-19 önlemlerinin alındığı köyde girişte ziyaretçiler için el dezenfektan stantları kuruldu. Ayrıca köyde maskesiz dolaşılmaması konusunda da uyarı levhaları bulunuyor.

"Kuyucak'a ilk lavanta 1975 yılında geldi"

Kuyucak'ta lavanta bahçesi sahibi genç girişimci Hüseyin Avcı, köyde lavanta macerasının 1975 yılına dayandığını anlattı. Köyde yaşayan bir kişinin Fransa'da keşfettiği lavanta bitkisini Kuyucak'a getirmesiyle maceranın başladığını ifade eden Avcı, "Şu anda köyümüzde 4 bin dönüm arazide lavanta üretimi yapıyoruz. Lavanta turizmi ise 1 Temmuz 2015'te köyümüze Uzak Doğu'dan gelen 32 kişilik turist kafilesiyle başladı. 2015 yılında atılan temellerden sonra bugünlere geldik. İlk yıl sadece biz vardık ve bu turizme önayak olduk, şu anda da meyvelerini toplamaya başladık. Yerli ve yabancı birçok kişi bu mor cennete, mor düşe bizleri görmeye geliyorlar" dedi.

"Kovid-19'dan dolayı ziyaretçi sayısı düştü"

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinin Kuyucak'taki lavanta turizmini de olumsuz etkilediğine değinen Avcı, geçen yıl yaklaşık bir milyon yerli ve yabancı turistin köye geldiğini ancak bu yıl Kovid-19'dan dolayı bu sayının düştüğünü söyledi. Avcı, "Fakat şu anda gelenler bu yılki beklentimizden oldukça fazla. Geçen hafta Pazar günü köyümüze giren araç sayısı 5 bin 335 olmuş. Bu da yaklaşık olarak 15-16 bin kişinin Kuyucak köyünü ziyaret ettiğini gösteriyor. Mor şölen aslında yeni başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Temmuz ayının sonuna kadar mor şölen devam edecek. Ağustos ayında bitkimiz rengini mordan griye çevirecek ve o zaman lavantanın hasadını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Bütün köy zaman içerisinde güzel işler yaptılar"

Bir tur şirketinin sahibi olan Yelda Baler, İstanbul'dan geldiklerini belirterek, lavanta turizmi serüvenine 5 yıl önce başladıklarını ifade etti. Baler, "5 yıl önce gelmek için Hüseyin Avcı'yı aramıştım, kendisi telefonu 'genç girişimci' diyerek açtı. Bu durum benim çok ilgimi çekmişti. 20 yaşındaki bir gencin yetiştiği yere nasıl dokunduğunu gelince gördüm. Zaman içerisinde bütün köy hep beraber güzel işler yaptılar. Son 2 yıldır ziyaretçi sayısında büyük bir artış vardı hatta geçen sene buralarda trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Ancak bu yıl korona virüs hastalığı nedeniyle sayı oldukça düşmüş. Hatta ortalık çok sakinleşmiş" dedi.

"Türkiye'nin en güzel köşelerinden birisi"

Alanya'dan arkadaşlarıyla Kuyucak'a geldiğini belirten Anjelika ise "Her yıl Rus arkadaşlarla birlikte buraya geliyoruz. Buranın Türkiye'nin en güzel köşelerinden birini olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü böyle doğa ve güzel yeri ancak burada görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Gölü, Türkiye, Kuyucak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Lavanta Kokulu Köy'de pandemi sakinliği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:12 Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:05 Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
21:12
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
20:05
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 21:38:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Lavanta Kokulu Köy'de pandemi sakinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]