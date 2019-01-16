Lavrov: Suriye'de Terörle Mücadelede Sonuna Kadar Gidilmesi Gerek
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de özellikle İdlib çatışmasızlık alanında terörle mücadelede sonuna kadar gidilmesi gerektiğini belirterek; teröristlerin Hmeymim hava üssüne saldırma girişimlerinde bulunduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Suriye
'de özellikle İdlib
çatışmasızlık alanında terörle mücadelede sonuna kadar gidilmesi gerektiğini belirterek; teröristlerin Hmeymim hava üssüne saldırma girişimlerinde bulunduklarını söyledi.
Lavrov basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Suriye barış süreci ilerliyor, tabii ki beklediğimizden daha yavaş ve bazı aşamalarda ön göremediğimiz sorunlarla ilerliyor. Fakat en azından bir süreç var. Terörle mücadeleyi sonuna kadar götürmemiz gerektiğinin farkındayız. Şu anda terörün asıl kaynağı İdlib alanı" ifadesini kullandı.
Lavrov, "Rusya ve Türkiye
arasında İdlib alanı konusunda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Fakat bu anlaşmalar Suriye birliklerine ve sivil yapılara ateş açmaya devam eden, Rus Hmeymim hava üssüne saldırmaya çalışan teröristlerin eylemlerine tam özgürlük sağlanmasını öngörmüyor" dedi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:55 Kaynak: DHA
Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi
Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı
Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı