Lavrov ve Çavuşoğlu, Sputnik V aşısının üretimi ve bölgesel konuları görüşecek - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da gerçekleşecek olan zirvede, Sputnik V korona virüs (Covid-19) aşısının ortak üretiminin ve bölgesel konuların ele alınacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Antalya'yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir zirve gerçekleştireceği kaydedildi. Açıklamasında, Bakan Lavrov ile Bakan Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin içeriğine değinen Bakanlık, görüşmede Bakanların birçok önemli konuyu istişare edeceğini aktararak, "Antalya'daki görüşme sırasında, ikili ve uluslararası gündemde yer alan çok çeşitli konulara değinilmesi planlanıyor. Güney Kafkasya'daki durumu, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afganistan'daki durumu, Ukrayna, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki durumu ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Lavrov ve Çavuşoğlu'nun görüşmesinde, Suriye ve Libya konularının da istişare edileceğini belirten Bakanlık, "Gündemde ayrıca yerel sakinlere insani yardımın artırılması, İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki işlerin durumu ve terörle mücadele gibi konular yer alacak. Görüşmenin ana başlıkları arasında, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan anayasa referandumu ve genel seçimler, siyasi ve sosyoekonomik sorunların çözümünde ve ulusal silahlı kuvvetlerin konsolidasyonu konusunda Libya makamlarına yardım, Ortak Askeri Komite'nin 5 artı 5 formatındaki faaliyetleri yer alıyor" dedi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralarında 6 kez telefon görüşmesi yaptığını ve ikilinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. Ünitesi'nin inşaatına başlama törenine video konferans yoluyla katıldığını hatırlatarak başlayan Bakanlık, 2 ülke arasındaki ilişkilerin artmasına dikkat çekti.

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİMİ KONUSU ANA BAŞLIKLAR ARASINDA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde ticari ve ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V Covid-19 aşısının ortak üretimine ilişkin konularının da ele alınacağını kaydetti. Bakanlık, "Rus tarafı, çok çeşitli yerli mallarda ek ithalat gümrük vergilerini kaldırma gerekliliğini vurgulamayı hedefliyor. 22 Haziran'dan itibaren iki yönlü yolcu uçuşlarının kapsamlı bir şekilde yeniden başlatılması dikkate alınarak Türkiye'de bulunan Rusya vatandaşlarının can ve sağlık güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuların görüşülmesi planlanıyor. İki ülkenin uzman kuruluşları arasında, Covid-19 salgını ile mücadele çalışmalarının artırılması, Rus Sputnik V aşısının kullanılması ve üretiminin Türk ilaç firmaları tarafından en yakın zamanda kurulması amacıyla işbirliği konuları ele alınacak" ifadelerini kaydetti.

(Erhan Altıparmak/İHA)