Üye Girişi
Lavrov ve Çavuşoğlu, Sputnik V aşısının üretimi ve bölgesel konuları görüşecek - Son Dakika

Lavrov ve Çavuşoğlu, Sputnik V aşısının üretimi ve bölgesel konuları görüşecek

29.06.2021 13:36
Lavrov ve Çavuşoğlu, Sputnik V aşısının üretimi ve bölgesel konuları görüşecek, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da gerçekleşecek olan zirvede, Sputnik V korona virüs (Covid-19) aşısının ortak üretiminin ve bölgesel konuların ele alınacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da gerçekleşecek olan zirvede, Sputnik V korona virüs (Covid-19) aşısının ortak üretiminin ve bölgesel konuların ele alınacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Antalya'yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir zirve gerçekleştireceği kaydedildi. Açıklamasında, Bakan Lavrov ile Bakan Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin içeriğine değinen Bakanlık, görüşmede Bakanların birçok önemli konuyu istişare edeceğini aktararak, "Antalya'daki görüşme sırasında, ikili ve uluslararası gündemde yer alan çok çeşitli konulara değinilmesi planlanıyor. Güney Kafkasya'daki durumu, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afganistan'daki durumu, Ukrayna, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki durumu ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Lavrov ve Çavuşoğlu'nun görüşmesinde, Suriye ve Libya konularının da istişare edileceğini belirten Bakanlık, "Gündemde ayrıca yerel sakinlere insani yardımın artırılması, İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki işlerin durumu ve terörle mücadele gibi konular yer alacak. Görüşmenin ana başlıkları arasında, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan anayasa referandumu ve genel seçimler, siyasi ve sosyoekonomik sorunların çözümünde ve ulusal silahlı kuvvetlerin konsolidasyonu konusunda Libya makamlarına yardım, Ortak Askeri Komite'nin 5 artı 5 formatındaki faaliyetleri yer alıyor" dedi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralarında 6 kez telefon görüşmesi yaptığını ve ikilinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. Ünitesi'nin inşaatına başlama törenine video konferans yoluyla katıldığını hatırlatarak başlayan Bakanlık, 2 ülke arasındaki ilişkilerin artmasına dikkat çekti.

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİMİ KONUSU ANA BAŞLIKLAR ARASINDA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde ticari ve ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V Covid-19 aşısının ortak üretimine ilişkin konularının da ele alınacağını kaydetti. Bakanlık, "Rus tarafı, çok çeşitli yerli mallarda ek ithalat gümrük vergilerini kaldırma gerekliliğini vurgulamayı hedefliyor. 22 Haziran'dan itibaren iki yönlü yolcu uçuşlarının kapsamlı bir şekilde yeniden başlatılması dikkate alınarak Türkiye'de bulunan Rusya vatandaşlarının can ve sağlık güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuların görüşülmesi planlanıyor. İki ülkenin uzman kuruluşları arasında, Covid-19 salgını ile mücadele çalışmalarının artırılması, Rus Sputnik V aşısının kullanılması ve üretiminin Türk ilaç firmaları tarafından en yakın zamanda kurulması amacıyla işbirliği konuları ele alınacak" ifadelerini kaydetti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Lavrov ve Çavuşoğlu, Sputnik V aşısının üretimi ve bölgesel konuları görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Sputnik V, Antalya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lavrov ve Çavuşoğlu, Sputnik V aşısının üretimi ve bölgesel konuları görüşecek - Son Dakika


Son Dakika

Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 13:56 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi 13:40 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı 13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı 12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor 11:11 Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek 11:02 Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih

Son Dakika Haberleri
13:55 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
13:42 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
13:39 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi
13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek
13:34 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, "Kalp gözümüz açık" diyerek kandırmış
13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek         
13:43
İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek         
13:36
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu         
12:11
Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı         
11:59
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu         
11:05
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 14:23:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov ve Çavuşoğlu, Sputnik V aşısının üretimi ve bölgesel konuları görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement