LBank’a 100x kaldıraçla kullanıcı çekiyorlar: “Yüzde 99 Kazanç” vaadi

Deep Web Kripto ile daha önce Simpsons Ailesi adını kullanan Trade Ekibi kanalının aynı 602MT kodlu LBank affiliate bağlantısını paylaştığı tespit edildi. Bonuslardan ve işlem gruplarından yararlanmak isteyen kullanıcılara bu bağlantı üzerinden kayıt olma şartı getiriliyor.

“KYC Yok, 100x İşlem Açacaksınız”

Deep Web Kripto kanalında kullanıcılara “KYC şartı yok, maille kayıt olup bakiyenizi aktarın” çağrısı yapılıyor. 500 dolarlık bonus için Bitcoin’de 100x kaldıraçlı işlem açmaları istenirken, “2x kazanacak herkes, yüzde 99” vaadi kullanılıyor. Kullanıcıya yalnızca borsa önerilmiyor; yatıracağı para ve açacağı işlem de doğrudan tarif ediliyor.

Bonus Sistemi Kullanıcıyı Tasfiyeye Sürüklüyor

Simpsons Ailesi adıyla yapılan paylaşımlarda, LBank’a 2 bin 500 dolar yatıranlara bin dolar bonus verileceği ileri sürülüyor. Kullanıcılardan bonusu ikiye bölerek aynı anda uzun ve kısa pozisyon açmaları isteniyor. Plan ise açık biçimde “Biri likidasyon, biri TP olacak” sözleriyle anlatılıyor. Kayıt için 602MT kodlu bağlantı zorunlu tutuluyor.

Simpsons Ailesi daha sonra adını Trade Ekibi olarak değiştirdi ve kamuya açık erişimini sınırlandırdı. Ancak isim değişirken LBank bağlantısı değişmedi. Deep Web Kripto da aynı affiliate koduyla kullanıcı yönlendirmeyi sürdürdü.

Kullanıcı İşlem Yaptıkça Yönlendiren Kazanıyor

LBank’ın kendi ortaklık programı, sistemin gelir modelini açıkça ortaya koyuyor. 602MT koduyla kaydolan kullanıcıların işlemlerinden bağlantı sahibine komisyon ödeniyor. Kullanıcı ne kadar çok işlem yaparsa bağlantı sahibinin komisyon geliri de o kadar artıyor. Bu nedenle 100x kaldıraç çağrıları yalnızca yüksek riskli bir işlem yönlendirmesi değil, doğrudan komisyon üreten bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

Mağduriyet Şikayetvar’a Yansıdı

Şikayetvar’da yayımlanan bir kullanıcı anlatımında, kanal yönlendirmelerine uyan kişilerin kısa sürede 500 ve bin 500 dolar kaybettiği, ardından grup yöneticileri tarafından engellendiği ileri sürüldü. Söz konusu anlatım kullanıcı iddiası niteliğinde; kesinleşmiş mahkeme kararı veya resmî makam tespiti değil.

LBank Çalışanları ve Kanal Yöneticileri Ceza Riskiyle Karşı Karşıya

SPK’nın 28 Temmuz 2026’da erişilen Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde 56 kuruluş yer alıyor; LBank listede bulunmuyor. Kurul ayrıca, bu geçici listede yer almanın bile tek başına yetkilendirme anlamına gelmediğini belirtiyor.

7518 sayılı Kanun’la Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 99/A maddesine göre, yurt dışındaki bir platformun Türkçe internet sitesi kullanması veya Türkiye’deki kişiler aracılığıyla tanıtım yapması, faaliyetin Türkiye’ye yönelik kabul edilmesi için yeterli. Kanun’un 109/A maddesi ise izinsiz faaliyeti tespit edilen gerçek kişiler ile şirket yetkilileri için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörüyor. Aykırı içerikler kaldırılabilir veya erişime engellenebilir.

Sermaye piyasası hukuku uzmanları, yaptırım riskinin yalnızca platformun yetkilileriyle sınırlı olmadığını vurguluyor. Türkiye’den kullanıcı kazanımını yöneten, affiliate bağlantılarını tahsis eden, bonusları onaylayan veya kampanyaları organize eden LBank çalışanlarının izinsiz faaliyete bilerek katkı sunduğunun tespit edilmesi hâlinde, bu kişilerin iştirak hükümleri kapsamında cezai sorumluluğu gündeme gelebilir. Kesin kazanç vaadiyle kullanıcıları 100x kaldıraçlı işleme yönlendiren kanal yöneticileri de aynı yaptırım zincirinin parçası olarak değerlendirilebilir.