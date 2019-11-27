Son Dakika Haberleri: Lena Erdil sezonu podyumla noktaladı
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Lena Erdil sezonu podyumla noktaladı

6 saat önce

Rüzgar sörfünün Türkiye'deki bir numarası Lena Aylin Erdil, Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Lena Erdil sezonu podyumla noktaladı, System.String[]

Rüzgar sörfünün Türkiye'deki bir numarası Lena Aylin Erdil, Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası'nın son ayağı olan Yeni Kaledonya'da podyuma çıktı. Kadınlar Slalom dalında mücadele eden Erdil, önemli bir başarıya imza atarak sezonu üçüncü olarak noktaladı. Lena Erdil, zorlu sakatlık sürecini de bronz madalya ile noktaladı.


'Değerli hiçbir şey kolay elde edilemez'Sakatlık sürecinin atlatıp sezonu yarış üçüncülüğü ile noktalayan Lena Erdil "Sakatlığımdan sonra başarılı bir geri dönüş yapmak hayali beni sonsuz saatler boyunca süren fizyoterapi seanslarında motive eden şeydi. En üst seviyede mücadele etmeye çalışırken sınırlılıklarımı kabul etmeye çalışmak çok zorlayıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı bir deneyim oldu. Ama her şeyden önemlisi yeni sezona kazanma açlığıyla girmemi sağladı. 'Değerli hiçbir şey kolay elde edilemez' sözüne yürekten inanıyorum. 2020 sezonu için tam performansla antrenman yapabilecek olmak beni inanılmaz motive ediyor" açıklamalarında bulundu.


Yeni Kaledonya, Red Bull, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:23 
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