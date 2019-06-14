Son Dakika Haberleri: Lenovo Legion Y530, Karne Hediyesi Arayan Velilere
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Lenovo Legion Y530, Karne Hediyesi Arayan Velilere

8 saat önce

Lenovo Legion Y530 ile nefes kesen karne hediyesi Lenovo'nun oyun bilgisayarı Legion Y530 karne heyecanı saran çocuklarınızı olağanüstü performansıyla ödüllendirecek.

Lenovo Legion Y530, Karne Hediyesi Arayan Velilere, System.String[]
Lenovo Legion Y530 ile nefes kesen karne hediyesi


Lenovo'nun oyun bilgisayarı Legion Y530 karne heyecanı saran çocuklarınızı olağanüstü performansıyla ödüllendirecek. İlginç ve şık tasarımı ile Lenovo Legion Y530 çocuğunuzu yaza girerken yeni nesil teknoloji ile tanıştıracak.

Lenovo'nun güçlü performansıyla hayranlık uyandıran oyun bilgisayarı Legion Y530 çocuğunuzu üstün teknoloji ile tanıştıran bir karne hediyesi olacak. Çocuğunuz yıl boyu sergilediği emeğinin karşılığını yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı ile alacak.

Çocuğunuz Legion Y530'un çift kanallı termal sistemiyle sessiz ve ısınmadan çalışan bilgisayarında tatilin keyfini doyasıya çıkaracak. Çocuğunuza sıra dışı bir oyun deneyimi yaşatacak Legion Y530, 8. nesil Intel® Core™ mobil işlemci hızı ile çocuğunuzun tatil enerjisini ve hızını yakalayacak.

Çocuğunuzu yeni sezona üstün performansıyla daha güçlü hazırlayacak Legion Y530, ince kenarlı 15.6 inç ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü keskin FHD ekran ve arkadan beyaz aydınlatmalı, yüksek duyarlıklı klavye şıklığı ile göz kamaştırıyor.

Çocuğunuz yaz ödevlerine vakit ayırdığında da Legion Y530, ödevlerini en hızlı şekilde bitirmesine yardımcı olacak. Harman® Dolby Audio hoparlörler™ sayesinde güçlü bir ses kalitesi yaşatan Legion Y530, oyun zevkini ikiye katlayacak. Tavsiye edile son kullanıcı fiyatı 5.999 TL'den başlayan fiyatlarla hediye edebileceğiniz Legion Y530, çocuğunuzun yaz boyunca kahramanı olacak.

Legion Y530 Teknik Özellikleri

Teknik Özellikler

İşlemci

8. Nesil Intel®Core™ i7-8750H
8. Nesil Intel®Core™ i5-8300H

İşletim Sistemi

Windows 10 Home

Ekran

15.6 inç FHD (1920 x 1080) IPS (144 Hz, 300 nit)
15.6 inç FHD (1920 x 1080) IPS

Grafikler

NVIDIA®GeForce®GTX 1050
NVIDIA®GeForce®GTX 1050 Ti
NVIDIA® GeForce™ GTX 1060

Pil

52,5 WHr

Bellek

32 GB'ye kadar DDR4 2666 MHz

Depolama

512 GB'ye kadar PCIe SSD
2 TB'ye kadar HDD Intel® Optane™-Ready

Audio

Harman® Dolby Audio Hoparlörler™

Bağlantı noktaları

3 USB 3.1 Type-A
USB 3.1 Type-C
Mini DisplayPort 1.4
HDMI 2.0
RJ-45
Ses birleştirme Jakı
NOVO deliği

Bağlanırlık

WiFi 2×2 AC + Bluetooth®4.2
WiFi 1×1 AC + Bluetooth®5

Boyutlar (G x D x Y)
14, 37 inç x 10,24 inç x 0,95 inç (365 mm x 260 mm x 24,2 mm)

Ağırlık
2,3 kg (5,1 lbs) başlangıç ağırlığı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 03:37 Kaynak: Teknotalk.com
Lenovo, Legion, Teknoloji
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