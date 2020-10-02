Leyla Aydemir davası - Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (2) - Son Dakika

Leyla Aydemir davası - Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (2)
Ağrı Adliyesi önü Dava sonrası beraat edenlerin adliyeden çıkışı Adliye önünde yaşanan gerginlik Leyla Aydemir davasının avukatlarının açıklamaları Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin davada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ağrı Adliyesi önü
Dava sonrası beraat edenlerin adliyeden çıkışı
Adliye önünde yaşanan gerginlik
Leyla Aydemir davasının avukatlarının açıklamaları Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin davada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan amca Yusuf Aydemir, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.
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