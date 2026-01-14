Leyla Aydemir Davası Yeniden Başlıyor

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Leyla Aydemir davası 16 Ocak'ta yeniden ele alınacak. Duruşmada hem AFAD tanıkları dinlenecek hem de savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonuçları dosyaya aktarılacak.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davası, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülecek.

Anne Şükran Aydemir in avukatı Erdoğan Tunç, dosyanın esastan bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı katılan vekilinin itirazlarını haklı görüp dosyanın bozulmasını istedi. ve Yargıtay 1. Ceza dairesi bu itirazları kabul edip eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle dosyası bozdu.

Avukat Erdoğan Tunç, "Bu duruşma arama kurtarma ekibine katılan AFAD görevlileri tanık sıfatıyla dinlenecek. Savcılıkta açtığımız soruşturma dosyası devam ediyor, eksik hususlar olduğu için duruşma ertelenecektir. Davayla ilgili taleplerimizi mahkemeye bildireceğiz. Adaletin tecellisi etkili bir yargılama yapılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu. - AĞRI