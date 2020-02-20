Leyla'nın ölümüyle ilgili davanın gizli tanığı: Kaybolmadan, Yusuf'un yanındaydı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Leyla'nın ölümüyle ilgili davanın gizli tanığı: Kaybolmadan, Yusuf'un yanındaydı - Son Dakika

Leyla'nın ölümüyle ilgili davanın gizli tanığı: Kaybolmadan, Yusuf'un yanındaydı

7 saat önce

AĞRI'da, Leyla Aydemir'in (4) kayıp olarak aranırken, 18'inci günde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 7 sanığın yargılandığı dava kapsamında, gizli tanığın verdiği ifade ortaya çıktı.

Leyla'nın ölümüyle ilgili davanın gizli tanığı: Kaybolmadan, Yusuf'un yanındaydı, System.String[]

AĞRI'da, Leyla Aydemir'in (4) kayıp olarak aranırken, 18'inci günde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 7 sanığın yargılandığı dava kapsamında, gizli tanığın verdiği ifade ortaya çıktı. Gizli tanık, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'in Leyla kaybolmadan önce yanında olduğunu belirterek, "Aramalara ben de katıldım. Yusuf sanki anahtarlarını düşürmüş gibi bir yere bakarak arıyordu. Arama yapıyor gibi gözükmek için böyle davrandığını düşünüyorum" dediği öğrenildi. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili davanın yarın 2'nci duruşması görülecek.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, 15 Haziran 2018'de dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde su içinde, yüzüstü duran cansız bedeni bulundu. Davaya bakan mahkeme heyeti, geçen yılın Aralık ayında, 2 tutuklu sanıktan, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, kardeşi Yusuf Aydemir'in ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Şubat'a erteledi. 7 sanığın yargılandığı Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, gizli tanığın verdiği ifade ortaya çıktı.

'LEYLA'YI ARIYOR GİBİ GÖZÜKTÜ'

Gizli tanığın, verdiği ifadede, şunları söylediği öğrenildi:

"Olay anında ben köy içinde dolaşıyordum. Leyla, evinin önünde ve Yusuf'un yanındaydı, 'Ü.' denilen küçük çocuk da oradaydı. Bir süre sonra sadece Yusuf'un yanında Ü. vardı. Yusuf, kendi evlerinin karşısındaki evin ahşap kapısına yaslanmış, elleri cebinde tedirgin hareketleri ile çevreyi kontrol ediyordu. Sonra anne Şükran dışarı çıktı, Leyla'yı sordu. Yusuf, kızın annesine köy içine doğru gittiğini söyledi, Şükran da köy içinde çocuğunu aramaya başladı. Bu işi kim yapmış, kimler yardım etmiş; bilmiyorum, görmedim ancak Leyla kaybolmadan önce Yusuf'un yanındaydı. Küçük kızın kaybolmasından sonra başlatılan aramalara ben de katıldım, Yusuf sanki anahtarlarını düşürmüş gibi bir yere bakarak arıyordu. Yani arama yapıyor gibi gözükmek için böyle davrandığını düşünüyorum. Leyla'nın kaybolduğu haberinden sonra Yusuf sarhoş gibiydi, çökmüş haldeydi. Çocuğa bir şey olmayacağını, köy içinde bir yerde olduğunu söyleyip bu halde olması, onun Leyla'nın kaybolmasından dolayı bu halde olmadığını gösteriyordu çünkü telaş yapanlara 'Sakin olun' diye söylüyordu."

Gizli tanığın ayrıca Leyla'nın, Nihat'ın en sevdiği kızı olduğunu belirterek, "Yusuf ile baba Nihat arasında bazı nedenlerle husumet bulunduğuna dair duyumlar vardı" dediği öğrenildi.


Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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