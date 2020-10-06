LG, sosyal medya kampanyası ile "sağlıklı yemeyi" teşvik ediyor

LG Electronics (LG), koşullarının her geçen gün farklılık gösterdiği pandemi döneminde tüketicileri sağlıklı beslenmeye, böylelikle bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmeye ve her türlü mikrop ve virüse karşı direnç kazanmaya teşvik ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, özellikle küresel salgındaki artışın grip mevsimi olarak bilinen sonbahara denk gelmesi, sağlıklı beslenerek zinde bir vücuda sahip olmayı daha da önemli hale getiriyor.

LG, bu bilinçle Instagram ve Facebook üzerinden düzenlediği "Sağlıklı Ye" kampanyası ile tüketicileri sağlıklı gıda tüketmeye çağırıyor.

Sağlıklı beslenmenin yolunun sağlıklı gıda tüketiminden, sağlıklı gıda tüketiminin ise taze gıdadan geçtiğinin farkında olan LG, kampanya katılımcılarına yiyecekleri 7 güne kadar ilk günkü gibi taze tutan LG NatureFresh buzdolabı kazanma şansı da sunuyor.

Kampanya kapsamında, 5-30 Ekim'de #saglikliye ve #LGLINEAR etiketleriyle buzdolabında bulunan gıdalardan hazırladıkları yiyeceklerin fotoğraf ya da kısa videosunu Facebook ya da Instagram hesaplarından paylaşan katılımcılar, LG NatureFresh buzdolabı kazanma şansı elde edecek.

Kampanya kapsamında, LG NatureFresh buzdolabının yanı sıra 20 katılımcı da aralarında LG PK3 Bluetooth hoparlör ve Tefal 5'li saklama kabının bulunduğu hediyelere sahip olacak. Yarışma ile ilgili www.lg.com/tr sayfasından detaylı bilgi alınabiliyor.

Kampanya döneminin bir başka sürprizi ise 30 Ekim'e kadar LG Brandshop, Media Markt, Teknosa mağazalarından alınan LG NatureFresh buzdolaplarına 2 bin TL'ye varan indirimler sunulması olacak.

7 güne kadar uzayan tazelik süresi

LG Dondurucu Üstte Buzdolabı, LG Nature Fresh özelliğiyle yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor.

LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5 derece aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor.

LG DoorCooling özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor, iç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.

Çoklu hava akışı ile hızlı ve eşit soğutma sağlayan buzdolabında, soğutma havası, buzdolabının her köşesine yerleştirilmiş çok sayıdaki soğuk hava deliği ile sağlanıyor. Ayrıca, LG Dondurucu Üstte Buzdolapları, yenilikçi stiliyle her mutfağa uyum sağlıyor.