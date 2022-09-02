Ayrıca ikilinin Libya ve Katar arasındaki iş birliği yollarını geliştirmeyi ve ortak çıkarları görüştüğü vurgulandı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe , Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Libya'da seçimlerin düzenlenmesi konusunda uluslararası aktörlerin desteğini ele aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Libya Başbakanı Dibeybe, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile 'seçim meselesini' görüştü - Son Dakika

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