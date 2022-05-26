Libya Başbakanı Dibeybe, parlamento seçimlerinin 2022 sonunda yapılmasını önerdi - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe, parlamento seçimlerinin 2022 sonunda yapılmasını önerdi

26.05.2022 03:06
Libya Başbakanı Dibeybe, parlamento seçimlerinin 2022 sonunda yapılmasını önerdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2022 yılının sonunda parlamento seçimlerinin yapılmasını ve bunun için Haziran ayında hazırlıklara başlanılmasını önerdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2022 yılının sonunda parlamento seçimlerinin yapılmasını ve bunun için Haziran ayında hazırlıklara başlanılmasını önerdi.

Hakomitna adlı resmi sosyal medya sayfasında yer alan konuşmasında Dibeybe, "Parlamento seçimleri yapılması ve yeni hükümetin kurulmasının ardından bir dakika dahi görevde durmayacağım." şeklinde konuştu.

Dibeybe, seçimler konusunda Yüksek Seçim Komisyonu yetkilileri ile görüştüğünü ve komisyonun halkın yanında durmaması halinde alternatif çözümler aramaları gerektiğini vurguladı.

Seçim takvimini açıklamalarının ardından kendisine ve hükümetine yönelik farklı çevrelerden tepki beklediğini belirten Dibeybe, "Birleşmiş Milletler ve Stephanie Williams, halkın sesini duymalı. Libyalıların istekleri olmadan herhangi bir çözüm bulunamayacak." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, parlamento seçimlerinin 2022 sonunda yapılmasını önerdi - Son Dakika


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