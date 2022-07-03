Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile ABD'li Büyükelçi Norland'dan sükunet vurgusu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'da sükunet sağlanması gerektiğini vurguladı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Menfi, ABD'li Büyükelçi Norland ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ikili, ülkedeki siyasi tıkanıklığın aşılması ve en kısa zamanda seçimlerin gerçekleşmesi için halihazırdaki durumlar konusunda sükunet sağlanmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Protestocuların görüşlerini ifade etmek adına barışçıl eylemler yapma hakkının olduğu ifade edilirken, vatandaşların canlarına ve mallarına zarar gelmemesi için tüm kesimlerin güvenliğin tesisine katkı sağlamasının gerektiği kaydedildi.

Öte yandan ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Libya'da ülke çapında görülen istikrarsızlık sahnelerine neden olan siyasi, ekonomik ve mali çıkmazdan derin endişe duyulduğu belirtildi.

Ülke genelinde tek bir siyasi oluşumun meşru kontrolü olmadığı ve tek taraflı çözüm dayatmaya yönelik her türlü çabanın şiddete yol açacağının açık olduğu kaydedilen açıklamada, seçimlere ve siyasi istikrara götüren yolun ana aktörler arasında diyalog ve uzlaşıdan geçtiği vurgulandı.

Libya'da protestolar

Libyalı protestocular 1 Temmuz'da başkent Trablus, Tobruk, Sirte, Derne kentlerinin yanı sıra sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde eylemler yaptı. Bingazi'de kentin bazı caddelerinde bulunan küçük dükkanlar ve araç lastikleri ateşe verildi. Tobruk'taki Temsilciler Meclisi binasını basan eylemciler binanın girişini ateşe verdi.

Eylemciler elektrik kesintilerinin bir an önce çözüme kavuşturulması, petrol ürünlerine yapılan devlet desteğinin kaldırılması yönündeki kararın iptal edilmesi ve ekmek fiyatlarının düşürülmesi gibi taleplerin yanı sıra, yasama ve yürütme kurumlarının lağvedilmesi, ülkede olağanüstü halin ilanı ve seçimlerin bir an önce yapılması gibi isteklerde bulunuyor.

Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, "Gençlik Devrimi" sloganıyla 1 Temmuz'da Libya'nın bütün kentlerinde eylem yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulunmuştu.