Son Dakika Haberleri: Libya'da 205 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Libya'da 205 düzensiz göçmen kurtarıldı

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, başkent Trablus açıklarında 205 düzensiz göçmeni kurtardı.

Libya'da 205 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, başkent Trablus açıklarında 205 düzensiz göçmeni kurtardı.

UMH'ye bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un batısında Zaviye kenti kuzeyinde yapılan operasyonda 33'ü kadın ve 14'ü çocuk, 205 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, uluslararası örgütler ve Libya Sahil Güvenlik ekibiyle göçmenlere gerekli yardımın sağlandığı aktarılırken, göçmenlerin uyruklarına ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşayan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından birisi durumunda bulunuyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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